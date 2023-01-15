«Горы и спорт придают мне сил»: Ольга Бузова поделилась видео своего эпичного падения на лыжном спуске

«Я обожаю кататься на лыжах - горы и спорт придают мне сил. А еще это такое крутое кардио. Оно всем нам нужно после новогодних праздников, - написала Бузова в Telegram. - Ну и не смотря на мой высокий уровень лыжницы, я тоже иногда падаю. Посмотрите, как эпично».

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В результате падения с Ольги слетели лыжные очки, но артистка не ушиблась, судя по тому, как заливиста она смеялась после столкновения со снегом.