«Горы и спорт придают мне сил»: Ольга Бузова поделилась видео своего эпичного падения на лыжном спуске

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Певица хвастается своим высоким уровнем катания, который, впрочем, не мешает ей падать.

15 января Ольга Бузова отчиталась своим подписчикам, что открыла лыжный сезон. Певица и телеведущая выложила фотографии из гор в ярком лыжном костюме, а также видео свое изящного проката по склону, который закончился эпичным падением. Но, по словам звезды, без падений не бывает и взлетов.

«Я обожаю кататься на лыжах - горы и спорт придают мне сил. А еще это такое крутое кардио. Оно всем нам нужно после новогодних праздников, - написала Бузова в Telegram. - Ну и не смотря на мой высокий уровень лыжницы, я тоже иногда падаю. Посмотрите, как эпично».

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В результате падения с Ольги слетели лыжные очки, но артистка не ушиблась, судя по тому, как заливиста она смеялась после столкновения со снегом.

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