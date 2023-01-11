«У меня нехорошая карма»: Хью Джекман ответил, принимал ли он стероиды, чтобы накачать тело Росомахи

Чтобы сыграть мутанта Росомаху в кино, актеру Хью Джекману пришлось провести немало времени в спортзале. Ведь персонажу нужно было порядочно играть мускулами без рубашки.

В новом интервью 54-летнего артиста спросили, не принимал ли он стероиды, чтобы поскорее раскачаться до уровня героя фантастического боевика. Фанаты якобы много лет подозревали Хью в допинге.

«Нет, я люблю свою работу. И я люблю Росомаху, — цитирует ответ Джекмана издание Variety. - Мне анекдотично рассказали, каковы побочные эффекты этого дела. И я сказал, что не настолько люблю это (мускулистую фигуру, - Прим. авт.)». «Нет, я сделал все по-старому. Уверяю, я съел много цыплят. Мне очень жаль всех веганов и вегетарианцев, а также цыплят всего мира. У меня точно нехорошая карма. Если у бога есть что-то, связанное с цыплятами, у меня явно проблемы».

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В 2023 году Хью вернется к роли Росомахи после нескольких лет перерыва, и он снова готовится качаться. Говорит, что потратит на возвращение супергеройской формы около шести месяцев.