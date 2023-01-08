«Отлично выглядишь, братан»: Крис Хемсворт поразил Дуэйна Джонсона своим прессом под водой

Звезда «Тора» Крис Хемсворт выложил в соцсети забавное видео, на котором он пытается задержать дыхание сидя на дне бассейна, а его плавающий вокруг сын постоянно отвлекает знаменитого папаню от упражнения.
«Не позволяйте отвлекающим факторам мешать вашим целям… Как бы они ни старались всплывать перед вами», - иронично подписал ролик 39-летний актер.
Видео оценили не только тысячи поклонников Хемсворта, но другая атлетичная кинозвезда Дуэйн Джонсон. Актера-рестлера, известного как «Скала», поразила не задержка дыхания Криса, а его точеный пресс, хорошо видимый даже под водой.
«Мой единственный кубик никогда не выглядит таким точеным под водой, — написал 50-летний артист в комментариях. - Отлично выглядишь, братан».
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Учитывая спортивные заслуги Джонсона, это прямо-таки мощный комплимент!