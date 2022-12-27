Тэрон Эджертон отметил Рождество заплывом в ледяном море

Как встретишь Новый год, так его и проведешь.

Звезда фильмов Kingsman, «Рокетмен» и «Зверопой», 33-летний британский актер Тэрон Эджертон отметил католическое Рождество заплывом в ледяной воде. Он выложил в социальную сеть ролик, на котором еще мокрый после выхода из моря желает поклонникам счастливого Рождества.