Тэрон Эджертон отметил Рождество заплывом в ледяном море

Как встретишь Новый год, так его и проведешь.
Звезда фильмов Kingsman, «Рокетмен» и «Зверопой», 33-летний британский актер Тэрон Эджертон отметил католическое Рождество заплывом в ледяной воде. Он выложил в социальную сеть ролик, на котором еще мокрый после выхода из моря желает поклонникам счастливого Рождества.
Молодой мужчина запыхался, моржевание явно далось ему нелегко.
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Напомним, в прошлом году таким же роликом поклонников порадовал другой британский актер Джейми Дорнан («Пятьдесят оттенков серого»).
Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Моржеванием следует заниматься только после продолжительного процесса закаливания, проконсультировавшись перед этим с врачом.