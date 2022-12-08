Всего одна минута в день: Наталия Антонова показала чудо-упражнение, от которого уйдут обвисшие бока и пропадет жир на животе

Звезда театра и кино, 48-летняя Наталия Антонова - настоящий кладезь для своих подписчиков. Она и рецептами вкусных домашних блюд в микроблоге делится, и как сохранить стройность и красоту, рассказывает.

На этот раз Наталия Антонова поделилась бесценным в канун Нового года лайфхаком. Актриса показала упражнение, которое помогает ей поддерживать тело в тонусе.