Всего одна минута в день: Наталия Антонова показала чудо-упражнение, от которого уйдут обвисшие бока и пропадет жир на животе

Звезда театра и кино, 48-летняя Наталия Антонова - настоящий кладезь для своих подписчиков. Она и рецептами вкусных домашних блюд в микроблоге делится, и как сохранить стройность и красоту, рассказывает.
На этот раз Наталия Антонова поделилась бесценным в канун Нового года лайфхаком. Актриса показала упражнение, которое помогает ей поддерживать тело в тонусе.
«Моя талия всю жизнь 67 см. Вот простое упражнение, делаем каждый день. Одну минуту в день найдете? А еще уйдут обвисшие бока, появится энергия и силы», - написала Наталия Антонова в микроблоге под видео.
В кадре Наталия Антонова выполняет очень интенсивные движения в такт музыке, по очереди поднимая ноги, делая перекрестные шаги и при этом скручиваясь в области талии.
Подписчики восхитились Наталией Антоновой, поблагодарив за заряд позитива и бешеную энергетику в кадре. И как оказалось, от этого упражнения не только талия становится тоньше, но и уменьшается живот.
«А на животе, жир если есть, пропадает?» - поинтересовалась одна из подписчиц.
«Пропадет», - заверила Наталия Антонова.