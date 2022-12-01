Шагомер: в каких городах России живут самые гуляющие люди

Сервис «Шаги» социальной сети «ВКонтакте» посчитал, в каких российских городах-миллионниках живут самые шагающие люди. Оказалось, что меньше всего пешие прогулки любят в Красноярске, а больше всего — в Москве.

В столице России народ нахаживает в среднем по 6040 шагов в день. Следом идет Петербург с результатом в 5929. Далее с небольшим отрывом друг от друга «шагают» Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань, Пермь, Челябинск и Нижний Новгород. Закрывают рейтинг Уфа, Омск и Красноярск.

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