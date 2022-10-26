«Просто гениальное изобретение!»: Ивлеева назвала спортивный снаряд, который помогает ей худеть

26 октября популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева вышла на связь со своими подписчиками из очередного заграничного путешествия и показала, как она готовит себе протеиновый коктейль в отеле после утренней тренировки. Попутно девушка показала маст-хэв, который, по ее мнению, должен быть у любой стройняшки.

«Я для себя, когда отдыхала и жрала, открыла скакалку — просто гениальное изобретение! — похвасталась 31-летняя звезда в Telegram. — Короче, я прыгаю сейчас четыре подхода по двести раз. И это гениально — лимфодренаж и тонус!»

Записывая видео для поклонников, Ивлеева обратила внимание на жировые складки у себя в области подмышек и пришла в ужас. Она иронично отметила, что теперь у нее четыре груди, но в итоге решила, что складки образуются из-за маленького спортивного топика.