«Ни коньяка, ни водочки»: Костюшкин показал, как разогревается перед концертами на гастролях

Вечером 14 августа певец Стас Костюшкин поделился с поклонниками забавным моментом закулисной жизни своих гастролей.
Артист, которому на днях исполнится 51 год, выложил видео, как они вместе с подтанцовкой отживаются в гримерке перед выступлением.
«Да, не тот стал разогрев у артистов. Ни тебе коньяка, ни тебе водочки…» - пошутил Стас в Telegram.
Причем помещение певцу и его команде выделили довольно скромное, и танцорам приходится выполнять упражнения по очереди. В тесноте да не в обиде, так сказать.
Напомним, Костюшкин уже много лет ведет здоровый образ жизни, занимает боксом и атлетикой.