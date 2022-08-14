«Ни коньяка, ни водочки»: Костюшкин показал, как разогревается перед концертами на гастролях

Подготовка к выходу на сцену у артистов стала другая, отмечает звезда.
Стас Костюшкин

Стас Костюшкин. Фото: Global Look Press

Вечером 14 августа певец Стас Костюшкин поделился с поклонниками забавным моментом закулисной жизни своих гастролей.

Артист, которому на днях исполнится 51 год, выложил видео, как они вместе с подтанцовкой отживаются в гримерке перед выступлением.

«Да, не тот стал разогрев у артистов. Ни тебе коньяка, ни тебе водочки…» - пошутил Стас в Telegram.

Причем помещение певцу и его команде выделили довольно скромное, и танцорам приходится выполнять упражнения по очереди. В тесноте да не в обиде, так сказать.

Напомним, Костюшкин уже много лет ведет здоровый образ жизни, занимает боксом и атлетикой.

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