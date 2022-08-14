«Ни коньяка, ни водочки»: Костюшкин показал, как разогревается перед концертами на гастролях

Причем помещение певцу и его команде выделили довольно скромное, и танцорам приходится выполнять упражнения по очереди. В тесноте да не в обиде, так сказать.

Напомним, Костюшкин уже много лет ведет здоровый образ жизни, занимает боксом и атлетикой.