«Не могу себя заставить, хотя уже пора»: Топурия поделилась своим отношением к спорту

В новом интервью певицу Кети Топурию спросили, как она умудряется быть такой худой, хотя не ограничивает себя особо в еде.

35-летняя артистка со смехом ответила, что всю жизнь была очень худой. А однажды мать даже отвела ее к врачу, чтобы проверить на наличие глистов. Но когда артистка переехала в Москву, то из-за перемены климата, или другой воды, или образа жизни у нее появились щечки и округлые формы.