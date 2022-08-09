«Не могу себя заставить, хотя уже пора»: Топурия поделилась своим отношением к спорту

В новом интервью певицу Кети Топурию спросили, как она умудряется быть такой худой, хотя не ограничивает себя особо в еде.
35-летняя артистка со смехом ответила, что всю жизнь была очень худой. А однажды мать даже отвела ее к врачу, чтобы проверить на наличие глистов. Но когда артистка переехала в Москву, то из-за перемены климата, или другой воды, или образа жизни у нее появились щечки и округлые формы.
«Мне все-таки кажется, это из-за образа жизни: мы сидели на студии, много работали, я ела одни бутерброды. А затем все сбалансировалось, - рассказала солистка «А’Студио» изданию WomanHit. - Я вообще не занимаюсь спортом, не могу себя заставить, хотя уже пора».
«Я ем мало, но не самую полезную пищу, например, батон. Я его ем с детства, видимо, организм привык. Но я не ем сладкого. Мне кажется, это просто моя конституция. Папа всегда был худой, мама. Мне просто повезло».
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Топурия добавила, что раньше у нее было мало свободного времени из-за работы, чтобы посвящать его спорту. Но с появлением второго ребенка певице стали давать больше возможностей для отдыха. Правда, освобожденные часы по большей части уходят на семью.