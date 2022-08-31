«Мышцы, как дети на качельках»: Ляйсан Утяшева показала, как выполняет самомассаж шеи

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева показала поклонникам упражнение для здоровья шеи, сравнив эту часть человеческого тела и детскими качелями-балансиром, на которых можно кататься только вдвоем.

«По такому принципу работает и наша шея. Суставы шейных позвонков — это ось, а мышцы, как дети на качельках, отвечают за «перемещение» рычага, — пишет 37-летняя спортсменка в Telegram. — Голова взрослого человека в среднем весит 5–6 килограммов… А теперь представьте, что вы уткнулись в гаджет на пару часов. И все это время «качельки» находятся в одном и том же положении… Представляете, какая нагрузка на шею?»

Утяшева напомнила, что долго сидеть за компьютером или в телефоне вредно. И предложила поклонникам заниматься самомассажем, чтобы улучшить кровообращение в шее и голове.

«Как результат: шея расслабляется, самочувствие улучшается и думается легче. Так что берем на вооружение! Самомассаж можно делать хоть по нескольку раз в день. Например, в перерывах между работой, — отмечает Ляйсан. — Единственное, помним, что шея — деликатная зона с мелкими мышцами, поэтому массировать ее нужно мягко и осторожно, без резких движений».

Как это стоит делать, опытная спортсменка показала на видео.