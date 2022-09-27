«Мозг в двойном шоке»: Анна Седокова начала учить английский во время пробежек

Ранее певица Анна Седокова рассказала поклонникам, что во время тренировок на беговой дорожке смотрит вдохновляющие и обучающие видео. А 27 сентября она поведала, что еще гениальнее «взломала свой мозг». Теперь она повторяет английский язык во время бега.

«Мозг в двойном шоке, но именно это мне и нужно. Он отвлекается от счета минут, а я учусь», - написала 39-летняя певица в Telegram.

В подтверждение Анна выложила видео, как она сбрасывает килограммы на беговой дорожке, а перед ней горит экран с обучающей программой по английскому языку.