«Мозг в двойном шоке»: Анна Седокова начала учить английский во время пробежек

Ранее певица Анна Седокова рассказала поклонникам, что во время тренировок на беговой дорожке смотрит вдохновляющие и обучающие видео. А 27 сентября она поведала, что еще гениальнее «взломала свой мозг». Теперь она повторяет английский язык во время бега.
«Мозг в двойном шоке, но именно это мне и нужно. Он отвлекается от счета минут, а я учусь», - написала 39-летняя певица в Telegram.
В подтверждение Анна выложила видео, как она сбрасывает килограммы на беговой дорожке, а перед ней горит экран с обучающей программой по английскому языку.
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Напомним, ранее Седокова призналась, что секрет ее похудения кроется не в таблетках, а в упорных физических тренировках.