«Лучшее начало дня!»: Митя Фомин похвастался результатом забега в «Московском марафоне»

18 сентября в столице прошел забег «Московский марафон». Из звезд шоу-бизнеса в нем участвовал давний фанат бега, 48-летний певец Митя Фомин.
Артист выложил в социальную сеть видео, как он пересек финиш, и отчитался, что осилил дистанцию в 10 километров, 58 минут и 36 секунд. Средний темп поставил 5:52 минуты на километр.
«Бежал легко, непринужденно и с удовольствием! – написал Фомин в Telegram. - Это было невероятно! Лучшее начало дня!»
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Напомним, что в последние годы певец активно ударился в спорт и рассказывает в своем блоге о тренировках не меньше, чем о творчестве.