«Лучшее начало дня!»: Митя Фомин похвастался результатом забега в «Московском марафоне»

18 сентября в столице прошел забег «Московский марафон». Из звезд шоу-бизнеса в нем участвовал давний фанат бега, 48-летний певец Митя Фомин.

Артист выложил в социальную сеть видео, как он пересек финиш, и отчитался, что осилил дистанцию в 10 километров, 58 минут и 36 секунд. Средний темп поставил 5:52 минуты на километр.