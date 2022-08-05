Ким Кардашьян проверила долю жира в организме и узнала, что она — атлет

Американская телезвезда Ким Кардашьян выложила в социальную сеть ролик о том, как к ней приехала мобильная служба сканирования тела. С помощью специального аппарата 41-летняя модель проверила состояние своих костей и процентное содержание жира в организме.
«Мои кости крепче, чем у 93-97% людей!» — заявила довольная Ким в ролике.
При этом поклонники в комментариях отметили, что на самом деле обследование показало звезде более скромные результаты — это видно на экране компьютера, который сняла Кардашьян.
Затем она показала результаты по жиру.
«Год назад доля жира в моем теле составляла 25 процентов, а сейчас — 18,8 процента», — поделилась Ким.
«Это можно считать категорией атлета», — добавил специалист службы.
Последний комментарий очень понравился модели, хотя она призналась, что в мышечной массе тоже за год потеряла.
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Напомним, минувшей весной Ким Кардашьян пришлось резко похудеть, когда она решила надеть на бал культовое платье Мэрилин Монро. Сначала светская львица не влезла в исторический наряд, но затем сбросила несколько килограммов и добилась своей цели.