Ким Кардашьян проверила долю жира в организме и узнала, что она — атлет

Американская телезвезда Ким Кардашьян выложила в социальную сеть ролик о том, как к ней приехала мобильная служба сканирования тела. С помощью специального аппарата 41-летняя модель проверила состояние своих костей и процентное содержание жира в организме.

«Мои кости крепче, чем у 93-97% людей!» — заявила довольная Ким в ролике.

При этом поклонники в комментариях отметили, что на самом деле обследование показало звезде более скромные результаты — это видно на экране компьютера, который сняла Кардашьян.

Затем она показала результаты по жиру.

«Год назад доля жира в моем теле составляла 25 процентов, а сейчас — 18,8 процента», — поделилась Ким. «Это можно считать категорией атлета», — добавил специалист службы.

Последний комментарий очень понравился модели, хотя она призналась, что в мышечной массе тоже за год потеряла.