Фитнес-тренеры оценили способ Ольги Бузовой стоять в планке

Teleprogramma.pro попросила профессиональных фитнес-тренеров прокомментировать данное упражнение звезды.

«То, что показывает Ольга, просто некая импровизация на классический вариант планки, - говорит спортсмен и телеведущий Эдуард Каневский. - Потому что статическая планка часто наскучивает. Правильно ее делать на локтях, но есть вариант и на прямых руках, когда в работу включаются больше трицепсы. А в данном случае Ольга просто вытягивает поочередно каждую руку, тем самым повышая так называемую диагональную нагрузку, дополнительно вовлекаются в работу дельтовидные мышцы. Не то, чтобы это какое-то уникальное движение, - просто вариация на тему, вполне имеющая право на существование. В данном случае мне все нравится».

А вот другой фитнес-тренер Марианна Король нашла в упражнении Бузовой некоторые ошибки, которые не стоит повторять за звездой.

«Во-первых, Ольга опустила голову. В идеале голова должна быть продолжением спины. То есть, выстраиваем спину, плечи и голову на одном уровне ровной линией. Вторая ошибка - Ольге нужно как следует поджать ягодицы. Тогда толку от упражнения будет больше», - говорит Король.

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Справка Teleprogramma.pro

Эдуард Каневский — мастер спорта по становой тяге, тренер звезд, теле- и радиоведущий. Автор книги «Хватит жрать! И лениться». Член ассоциации профессионалов фитнеса

Король Марианна - персональный фитнес-тренер и инструктор групповых программ. Работает в фитнесе с 2015 года.

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