Фитнес-тренеры оценили способ Ольги Бузовой стоять в планке

Певица и телеведущая Ольга Бузова, которая взялась ежедневно рассказывать своим подписчикам о праздниках, сообщила, что 5 июля отмечается День трудоголиков.
36-летняя звезда отметила, что это стопроцентно ее праздник. И в доказательство опубликовала в социальной сети видео, как она во время съемок в Африке занимается фитнесом на своей вилле.
Ольга показала фанатам, что встала в планку у бассейна на вытянутых руках и при этом делает «шаги» ладонями, постоянно перенося вес с одной руки на другую.
Teleprogramma.pro попросила профессиональных фитнес-тренеров прокомментировать данное упражнение звезды.
«То, что показывает Ольга, просто некая импровизация на классический вариант планки, - говорит спортсмен и телеведущий Эдуард Каневский. - Потому что статическая планка часто наскучивает. Правильно ее делать на локтях, но есть вариант и на прямых руках, когда в работу включаются больше трицепсы. А в данном случае Ольга просто вытягивает поочередно каждую руку, тем самым повышая так называемую диагональную нагрузку, дополнительно вовлекаются в работу дельтовидные мышцы. Не то, чтобы это какое-то уникальное движение, - просто вариация на тему, вполне имеющая право на существование. В данном случае мне все нравится».
А вот другой фитнес-тренер Марианна Король нашла в упражнении Бузовой некоторые ошибки, которые не стоит повторять за звездой.
«Во-первых, Ольга опустила голову. В идеале голова должна быть продолжением спины. То есть, выстраиваем спину, плечи и голову на одном уровне ровной линией. Вторая ошибка - Ольге нужно как следует поджать ягодицы. Тогда толку от упражнения будет больше», - говорит Король.
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Справка Teleprogramma.pro
Эдуард Каневский — мастер спорта по становой тяге, тренер звезд, теле- и радиоведущий. Автор книги «Хватит жрать! И лениться». Член ассоциации профессионалов фитнеса
Король Марианна - персональный фитнес-тренер и инструктор групповых программ. Работает в фитнесе с 2015 года.