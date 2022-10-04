Эмин Агаларов откроет новую сеть фитнес-клубов с более доступными ценами

Владельцам российских торговых центров приходится идти на ухищрения в виду того, что западные магазины и рестораны покидают страну.
Так, например, бизнесмен и певец Эмин Агаларов, он же вице-президент Crocus Group, решил открыть в своих ТЦ новую сеть фитнес-клубов под брендом «Жара fit». У предпринимателя уже есть подобная сеть Crocus Fitness, но она рассчитана на более состоятельных клиентов, годовой абонемент в нее стоит около 70 тысяч рублей. Новый проект будет более доступным – его годовая карта обойдется в 15-19 тысяч.
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Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Агаларова, первый «Жара fit» откроется в середине ноября в ТРК «Vegas Крокус Сити» у станции метро «Мякинино» в Подмосковье на площади в 3800 квадратных метров. Его запуск обошелся компании в 60 миллионов рублей. Место под фитнес-клуб освободилось из-под предыдущего арендатора, название которого не раскрывается.