Эмин Агаларов откроет новую сеть фитнес-клубов с более доступными ценами

Владельцам российских торговых центров приходится идти на ухищрения в виду того, что западные магазины и рестораны покидают страну.

Так, например, бизнесмен и певец Эмин Агаларов, он же вице-президент Crocus Group, решил открыть в своих ТЦ новую сеть фитнес-клубов под брендом «Жара fit». У предпринимателя уже есть подобная сеть Crocus Fitness, но она рассчитана на более состоятельных клиентов, годовой абонемент в нее стоит около 70 тысяч рублей. Новый проект будет более доступным – его годовая карта обойдется в 15-19 тысяч.