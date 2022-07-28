Бузова похудела в Африке, занимаясь кое-чем на букву «с»

На сцене московского VK Fest певица Ольга Бузова шокировала публику своим откровенным нарядом и движениями. А за кулисами говорила о том, что у нее идеальное тело, которым она наконец может похвастаться после долгого периода непринятия своего веса.

36-летняя звезда отметила, что похудеть ей помогли съемки телешоу в Африке, где у нее были активные занятия кое-чем на букву «с».