Бузова похудела в Африке, занимаясь кое-чем на букву «с»

На сцене московского VK Fest певица Ольга Бузова шокировала публику своим откровенным нарядом и движениями. А за кулисами говорила о том, что у нее идеальное тело, которым она наконец может похвастаться после долгого периода непринятия своего веса.
36-летняя звезда отметила, что похудеть ей помогли съемки телешоу в Африке, где у нее были активные занятия кое-чем на букву «с».
«Вы помните, как я переживала: очень сильно поправилась. Держала себя в тонусе, все полтора месяца занималась спортом. Ну хоть что-то в моей жизни должно быть на букву «с», — цитирует Бузову издание «А теперь внимание!»
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Поздравляем Ольгу с достижением идеальной фигуры и предлагаем вспомнить, как проходили ее изнурительные тренировки.