Божественное тело: режиссер фильма «Тор: Любовь и гром» признался, что раздел Криса Хемсворта не ради смеха

«Мы все знали, что хотим сделать это с самого начала, — сказал режиссер проекта Тайка Вайтити. - На самом деле это было еще в первом наброске сценария, и Крис тоже был «за». Это было бы просто пустой тратой времени не выставить это тело напоказ. Это было бы преступлением против человечества».

В интервью для сайта ComicBook постановщик отметил, что это большой подарок для всех зрителей, увидеть подобное тело, да еще на большом экране.

Напомним, Крис долго и упорно качался в спортзале, чтобы добиться такой фигуры. Не только ведь ради красиво сидящих доспехов, верно?

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