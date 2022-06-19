Божественное тело: режиссер фильма «Тор: Любовь и гром» признался, что раздел Криса Хемсворта не ради смеха

В трейлере нового кинокомикса «Тор: Любовь и гром» мельком показали сцену, как герой Криса Хемсворта остался полностью без одежды.
Создатели картины считают, что это не срам, а нечто античное – когда приятно посмотреть на совершенное мужское тело, играющее упругими мускулами. Даже компания Disney, которая предпочитает снимать фильм с детским рейтингом, была не против такой обнаженки.
«Мы все знали, что хотим сделать это с самого начала, — сказал режиссер проекта Тайка Вайтити. - На самом деле это было еще в первом наброске сценария, и Крис тоже был «за». Это было бы просто пустой тратой времени не выставить это тело напоказ. Это было бы преступлением против человечества».
В интервью для сайта ComicBook постановщик отметил, что это большой подарок для всех зрителей, увидеть подобное тело, да еще на большом экране.
Напомним, Крис долго и упорно качался в спортзале, чтобы добиться такой фигуры. Не только ведь ради красиво сидящих доспехов, верно?