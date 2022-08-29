Более пяти тысяч человек поставили в Москве мировой рекорд по стоянию в планке

28 августа в московском парке Горького был установлен новый рекорд. 5060 человек собрались вместе, чтобы встать в планку на 45 секунд. Трансляция мероприятия велась в Telegram-канале парка.
Предыдущий подобный рекорд (в Невинномысске в 2019 году) был побит на 487 человек. Сообщается, что достижение было официально зафиксировано Книгой рекордов России, но это якобы и мировой рекорд, так как никто на Земле ранее не фиксировал таких массовых тренировок.
В акции приняли участие знаменитые спортсмены, звезды эстрады и интернета. Организатором выступил спортивный блогер и фитнес-тренер Алексей Столяров.
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