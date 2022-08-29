Более пяти тысяч человек поставили в Москве мировой рекорд по стоянию в планке

Предыдущий подобный рекорд (в Невинномысске в 2019 году) был побит на 487 человек. Сообщается, что достижение было официально зафиксировано Книгой рекордов России, но это якобы и мировой рекорд, так как никто на Земле ранее не фиксировал таких массовых тренировок.

В акции приняли участие знаменитые спортсмены, звезды эстрады и интернета. Организатором выступил спортивный блогер и фитнес-тренер Алексей Столяров.

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