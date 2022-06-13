Крис Эванс признался, сколько килограммов сбросил, оставив роль супергероя Marvel

Знакомые спрашивают актера, все ли с ним в порядке, когда видят его похудевшим.

Выпустив в 2019 году фильм Marvel «Мстители: Финал», голливудский актер Крис Эванс распрощался с ролью Капитана Америка.

Когда необходимость играть супергероя отпала, артист перестал регулярно тренироваться и спокойно сбросил вес. Об этом он рассказал в новом интервью.

«Я сбросил около 15 фунтов (примерно 7 килограммов, — Прим. авт.), — признался Крис. — Каждый раз, когда люди встречают меня, они говорят: «Ты в порядке? Ты немного похудел». Да, мне уже не приходится так сильно тренироваться в спортзале».

Напомним, Эванс передал щит Капитана Америка актеру Энтони Маки, а сам ушел в новую франшизу «Серый человек» играть злодея-психопата.

«Нет никого лучше для этой работы, — сказал Крис об Энтони. – Он получил ее справедливо».

Кстати, 13 июня у Эванса день рождения, ему исполнился 41 год. Поздравляем, Кэп!

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