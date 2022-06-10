Ляйсан Утяшева показала пять простых упражнений для здоровой спины

Все их можно легко выполнять дома.

Известная гимнастка Ляйсан Утяшева показала ряд простых домашних упражнений для осанки, которые пригодятся всем, у кого малоподвижный образ жизни.

«Если у вас болит спина — это признак того, что она просит поработать над ней. Не только массажи вам в помощь, но и очень простые упражнения, — пишет спортсменка в Telegram. — Здоровая спина — это не только про красивую осанку, это еще и залог идеальной работы всего организма».

Упражнение 1. Нам понадобится устойчивый стул. Ложимся на него лопатками, руками обхватываем спинку стула сзади. Ноги перед собой, колени согнуты под углом 90 градусов.

Прогибайтесь спиной вниз, не отрывая лопаток, затем медленно вверх. Три подхода по 15 раз.

Упражнение 2. Для него нужна легкая коробка или небольшая книга. Размещаем предмет в центре головы. Плечами не зажимаем шею, стоим ровно и прямо. За это время вы почувствуете, как позвоночник вытянется, пока ваше тело будет стараться удержать равновесие предмета.

Стараемся выстоять не менее 30 секунд.

Упреждение 3. Встаем прямо и ровно. Для поддержания ровной спины нам потребуется длинная палка. Подойдет, например, швабра.

Делаем наклоны вперед с прямой спиной, лопатки при этом сведены, а живот максимально подтянут. Шея не напрягается, поднять плечи вверх вам не даст ваш инвентарь. Три подхода по 15 раз.

Упражнение 4. Прижимаем к стене пятки, бедра, поясницу, лопатки. Шея также касается стены. Вытягиваем вверх руки — так, чтобы локти и лопатки касались стены.

Прижимаем затылок к стене и вытягиваем руки вверх, стараясь максимально растянуть себя. Стоим не менее одной минуты.

Упражнение 5. Упираемся ногами в пол и сгибаем колени, слегка присаживаемся, как на стул. Поясница плотно прижата к стене, живот втянут, спина прямая. Позвонок за позвонком медленно опускаемся от стены вниз и возвращаемся обратно в исходную позицию. Делаем упражнение без резких движений.

Это упражнение вытягивает вас, помогает осанке выпрямиться и ускоряет метаболизм. Три подхода по 10 раз.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться за звезд. Если у вас имеются проблемы со спиной или опорно-двигательным аппаратом, не все представленные упражнения могут быть вам полезны. Лучше проконсультироваться с профессиональным тренером.

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