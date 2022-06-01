«Хочу быть сильной и здоровой»: Кэмерон Диас вернулась к тренировкам после травмы

В конце лета голливудской актрисе Кэмерон Диас исполнится 50 лет. Звезда кино всегда была сосредоточена на том, чтобы держать себя в прекрасной форме, но в последние восемь месяцев она совсем не тренировалась — после травмы ахиллово сухожилия. И теперь медленно возвращается к физическим упражнениям.

Об этом процессе она рассказала в собственном эссе на сайте своей подруги Гвинет Пэлтроу.

«Раньше я была очень сильной и очень активной, но меня заставили какое-то время оставаться неподвижной», — пишет Кэмерон. «И для тех, кто пытается оправиться от чего-то подобного — это не обязательно должна быть травма, такое может случиться после родов или любого другого процесса в жизни, который останавливает вас на пути — легкость в отношении себя — вот способ пройти через это. Будучи такой сильной большую часть своей жизни, я привыкла упорно работать и опираться на свою силу, а сейчас мне пришлось поступить наоборот».

Диас рассказала, что сначала начала делать маленькие шаги, прежде чем вернуться к своим обычным тренировкам.

«Я сделала так много шагов в уме, прежде чем сделать реальный шаг. Я много лежала на полу, прислушиваясь к своему телу, чтобы понять, что ему нужно. Может быть, нужно скрестить бедра или выгнуть спину. Я ни к чему себя не принуждала и просто уважала тот факт, что у меня была травма. Суть была не в том, чтобы вернуться к моей обычной тренировке. Это был процесс восстановления себя, и я чувствую, что сейчас я сильнее, чем когда начинала». «Я с нетерпением жду всех аспектов роста, которые наступят в мои пятьдесят лет. Я работаю над наращиванием мышечной массы, так что она будет у меня, когда мои гормоны изменятся. Конечно, я хочу чувствовать себя моложе».

Актриса отметила, что она не против любых вмешательств, на которые идут женщины, желающие выглядеть моложе, но по поводу красивого старения у нее есть своя четкая позиция.

«Как женщины в современном обществе, мы проводим так много времени под давлением сексуализации, думая, что мы должны быть желанными в сексуальном отношении во все времена. Я здесь чтобы сказать, что я прохожу мимо этого: мне все равно! Я хочу быть сильной и здоровой, иметь растяжку и гибкость в своем теле, чтобы иметь возможность делать то, что я хочу».

Напомним, в 2018 году Диас объявила, что завершает актерскую карьеру, последние фильмы с ее участием вышли в 2014-м. Новым увлечение звезды стало написание книг о здоровье. Однако ходят слухи, что в пятом мультфильме о Шреке актриса вернется для озвучивания принцессы Фионы.

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