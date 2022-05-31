«А потом мы с ним боксируем»: Утяшева рассказала, как следит за отличным видом своего мужа

Павел Воля получил комплимент от коллеги по юмору за свою энергичность на съемках.

Пригласив комика Арсения Попова в свое кулинарное шоу «Дерзкая готовка», известная спортсменка Ляйсан Утяшева сделала ему комплимент. Мол, в студии шоу «Импровизация» он отрабатывает по три-четыре съемки в день и всегда свеж, весел и энергичен.

Ведущая спросила у своего гостя, как он себя физически подготавливает. Но перед тем, как ответить, Попов решил сделать комплемент ее мужу Павлу Воле, который «вообще машина» в этом плане.

И Ляйсан перечислила, как она тренирует своего мужа.

«Утром растяжка в кровати, потом завтрак, потом еще другая растяжка. А потом мы с ним боксируем. Серьезно. Занимаемся спортом», — сказала Утяшева.

Узнав об этом, Попов заявил, что вызывает Волю на бой.

Что касается его самого, то Арсений отметил, что нашел себя в беге. Место пробежки и костюм для него не важны, главное — кроссовки на ногах и динамичная музыка в наушниках.

«Я прям стал фанатом этого всего. И мне иногда кажется, что я могу заболеть, если не побежал», — признался юморист.

Он также добавил, что бегает по шесть километров в день, чтобы есть все, что захочется.

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