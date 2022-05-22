Генри Кавилл использовал свою возлюбленную, чтобы не бежать благотворительный забег в 13 км

Голливудский актер Генри Кавилл старается не афишировать личную жизнь. Его совместных фотографий с нынешней возлюбленной Натали Вискузо раз, два и обчелся.

Но 22 мая любимый зрителями супермен и ведьмак выложил снимок со своей пассией, подтвердив, что они все еще в отношениях.

Генри сообщил, что они с возлюбленной поучаствовали в благотворительном челлендже по защите животных, в рамках которого нужно было пробежать 13 километров (Кавилл является послом данной акции). Правда, пара прошла дистанцию пешком, чтобы сильно не напрягаться.

«Мы решили пройтись сегодня, в основном потому, что у меня было девять кругов ада за две недели боевых сцен, и мое тело не было готово к 13-километровому забегу! – написал 39-летний актер в социальной сети. — Я также подозреваю, что Натали, возможно, недавно сломала ногу, поэтому я использую ее травму как удобное оправдание для себя».

Напомним, пара начала встречаться весной 2021 года. Вискузо является вице-президентом по телевидению и цифровым студиям голливудской кинокомпании Legendary. Актер еще не состоял в браке и не имеет детей.

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