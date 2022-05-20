«Мне расслабляться нельзя»: Митя Фомин улетел в Турцию и взял курс на ЗОЖ

Перед ответственным концертом в Калининграде певец обещает тренироваться и отказаться от алкоголя.

20 мая певец Митя Фомин отчитался перед своими поклонниками, что прилетел в Турцию и решил остаться там на неделю. По словам 48-летнего исполнителя, он находится за границей на гастролях, но расслабляться и отдыхать не собирается. Наоборот, артист взял тотальный курс за ЗОЖ.

«Сейчас у меня период строгой дисциплины до концерта 11 июня в Калининграде. Мы проводим огромную работу по этому проекту, и мне расслабляться нельзя. Принимаю это как должное, так как привык к жизни периодами, которые сменяют друг друга», — сообщил Фомин в Telegram.

Певец заверил поклонников, что в Турции у него будут ежедневные пробежки и физические тренировки по графику, много плавания в бассейне и в море. Также он собирается употреблять много свежих фруктов и ягод, а вот алкоголь себе категорически запретил. Ну и, конечно же, Митя собирается поправить здоровье крепким сном, морским воздухом и новыми впечатлениями. При этом российский артист остановился в отеле в формате all inclusive.

Добавим, что недавно похожими планами поделилась Ольга Бузова, у которой тоже намечен ответственный концерт в июне.

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