«Что за лев этот тигр?»: Зепюр Брутян засняла пропотевшего «мажора» Прилучного с гантелями в качалке

Экс-муж Агаты Муцениеце отдыхает на морях вместе со звездой из сериала «В клетке».

Павлу Прилучному приписывают новый роман. Поговаривают, что избранницей «мажора» стала 26-летняя Зепюр Брутян. Парочка познакомилась на съемках сериала «В клетке». А ведь совсем недавно экс-муж Агаты Муцениеце пел дифирамбы «папиной дочке» Мирославе Карпович, утверждая, что их отношения можно сравнить с союзом двух взрослых, состоявшихся людей.

Поэтому многие поклонники были слегка удивлены тому, что на моря «мажор» укатил с Зепюр Брутян. Да и к тому же, «папина дочка» даже «лайкнула» их совместное фото на борту самолета.

В отпуске Прилучный приобщился к спорту. Актер заглянул в качалку, чтобы потренироваться с гантелями. Ну а Зепюр засняла пропотевшего «мажора», показав Павла во время тренировки.

«Что за лев этот тигр» — такой трек Павел выбрал для утренней разминки в качалке с Зепюр. «Спорт никто не отменял», — добавил Прилучный, приплясывая с гантелями. «Ну красуется перед девчонкой», «Ну если Зепюр его в качалку привела, то ей респект! Хотя бы не тюленями лежат вповалку на пляже», «С молоденькой-то надо с гантельками побегать», «Утренняя зарядка», «Молодец», «Во! Как пропотел-то», — пишут фолловеры.

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