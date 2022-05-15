«Пытаюсь превратить макароны в мышцы!»: Джейсон Момоа вернулся к тренировкам после операции

Несмотря на то, что 42-летний Джейсон Момоа снимается в «Аквамене-2» и «Форсаже-10», весной 2022 года он далеко не «гора мышц». Все дело в том, что 26 марта актеру сделали операцию по удалению грыжи, и шесть недель после этого звезда не мог заниматься физическими тренировками.

Об этом он сам рассказал в видео, снятом для издания Just Jared, где также показал свою тренировку и заплывший жирком живот.

«Прошло шесть недель с тех пор, как мне сделали операцию по удалению грыжи, поэтому я пытаюсь вернуться в форму на этой неделе. Пытаюсь превратить макароны в мышцы!» — сказал Джейсон на ролике, опубликованном 14 мая. — Вернулся к работе. В последний раз я мог тренироваться на середине съемок «Аквамена».

Актер также отметил, что раньше он был заядлым скалолазом, а теперь с трудом подтягивается. Но даже не стоит сомневаться, что такой упорный культурист, как Момоа, быстро приведет себя в порядок.

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