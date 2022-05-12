Отец ребенка Эммы Робертс похвастался кубиками пресса после пьяных выходок

В конце 2020 года актерская пара Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд стали родителями. Но уже в начале 2022-го молодые звезды расстались. Конкретных причин разрыва публика так и не узнала. Остается только предполагать, что актриса хочет быть здоровой и заботливой мамой и ей не по пути с мужчиной, у которого имеются проблемы с алкоголем.

Так, сразу после расставания Хедлунд был арестован за пьянство в общественном месте. У него и до этого были проблемы с законом из-за пристрастия к выпивке.

Однако, похоже, что бедовый Гаррет все-таки решил встать на путь здорового образа жизни. 11 мая он выложил в социальные сети свое фото из спортзала. 37-летний актер задрал майку и, держа ее в зубах, показал идеальные кубики пресса. Не говоря уже о выпирающих бицепсах.

«Когда тебя спрашивают, ради чего ты тренируешься… А ты говоришь… Ради жизни», — подписал снимок Хедлунд.

Будем надеяться, что артист избавится от своей пагубной привычки и будет дальше радовать поклонников атлетичным телом. Сейчас в постпроизводстве находятся три фильма и один сериал с его участием.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в нашем Telegram-канале.