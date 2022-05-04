«Никаких больше вечеринок»: Бузова сообщила, что на месяц ушла в тренировки перед концертом

4 июня 2022 года у нее запланировано большое шоу.

Утром 4 мая певица и телеведущая Ольга Бузова напомнила, что ровно через месяц — 4 июня — у нее состоится большой концерт в «Крокус Сити Холле». 36-летняя артистка отметила, что стала реже выходить в соцсети, потому упорно готовится к своему шоу «Вот она я».

«Никаких больше вечеринок до 4 июня. Спорт, вокал, пилон, танцы — каждый день», — заявила Бузова в Telegram.

Ольга выложила видео из спортзала, где она активно приводит себя в форму, делая махи канатами и поднимая ноги из позиции лежа на спине.

«Пресс сам себя не нарисует. Не забываем, что, несмотря на то что за окном снег, скоро лето», — мотивировала Бузова сама себя.

Добавим, что кроме выступления 4 июня у певицы пока не запланировано крупных концертов этим летом. Но раз она так усердно занимается, значит, готовится часто бывать на публике.

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