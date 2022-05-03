«Тренажерный зал — это не мое»: Барановская рассказала, чем заменила фитнес-клубы

Телеведущая Юлия Барановская спросила у своих поклонников, какие у них отношения со спортом. После чего рассказала о своем опыте поиска лучшего вида поддержки тела в тонусе.

«Я хотела найти ту активность, которая мне будет нравиться, потому что занятия в тренажерном зале — это не мое, а от спорта нужно получать удовольствие, важно, чтобы тебе нравился процесс, — рассказала 41-летняя звезда в Telegram. — Пробовала для себя разные активности: в какой-то жизненный период пилатес, потом пилон, иногда актуальна была беговая дорожка и велотренажер, но осознавала, что я заставляю себя заниматься». «Мне гораздо ближе активный отдых. В путешествиях мы всегда выбираем неординарные пешеходный тропы, я с огромным удовольствием могу пройти тысячи километров пешком абсолютно по разному ландшафту. Прельщают так же экстремальные активности — рафтинг, каньонинг, зиплайн (спуск по стальному канату, подвешенному под наклоном на большой высоте, — Прим. авт.)».

Напомним, что телеведущая много путешествует со своими тремя детьми от спортсмена Андрея Аршавина и регулярно делится подробностями отпуска в социальных сетях. В 2022 году непоседливая семья уже побывала на Белом море и на озере Байкал.

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