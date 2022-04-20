Зара дала совет, как заниматься спортом с радостью

Певица отправилась в фитнес-клуб, чтобы привести себя в форму к лету.

20 апреля певица Зара поделилась с поклонниками видео своей тренировки в спортзале. 38-летняя артистка отметила, что возобновила занятия физкультурой, так как скоро лето и пора приводить себя в форму.

«Хотите отличный совет, как заниматься спортом с радостью? Ходить на тренировки с подружкой!» — поделилась опытом звезда в Telegram.

Судя по видео, Зара действительно весело провела время в спортзале в компании подруги. А ее подписчики смогли оценить, что фигура у мамы двоих детей — просто загляденье.

«Все правильно, пора избавляться от зимнего жирка. Хотя у вас, мне кажется, его и не было», «Вы всегда в отличной форме! А фигурка — прелесть!», «Красотки! Куда уж лучше — и так все супер!», «У вас великолепная фигура! Вы молодец» — такие комментарии оставили поклонники певицы.

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