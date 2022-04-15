«Как танк»: Джеймс Макэвой раскачался для роли в спектакле

Пока Питер Динклэйдж играет Сирано де Бержерака в кино, на театральных подмостках эту роль ухватил другой известный актер — Джеймс Макэвой. В апреле-мае его спектакль ставится в Нью-Йорке. 42-летний шотландец серьезно подошел к культовому образу.

Напомним, по сюжету пьесы, Сирано де Бержерак — хвастливый поэт и фехтовальщик, сгорающий от любви, но не решающийся признаться девушке из-за своей отталкивающей внешности. В оригинале его недостатком был огромный нос, Динклэйдж заменил его на маленький рост, ну а Макэвой решил добавить общей несуразицы в тело персонажа.

Для этого актер начал активно тренироваться перед спектаклем.

«Я довольно невысокий и коренастый, и, когда я начинаю тренироваться, то становлюсь как танк, и именно так я хочу играть его — как танк, — рассказал Джеймс изданию Vulture. — Часть моей разминки — это упражнения с собственным весом, но в театре я занимаюсь с дополнительным весом, а теперь мы еще и подтягиваемся».

Добавим, что в 2022 году стало известно о втором браке актера. Женился он, правда, еще в 2019-м, но как-то умудрился три года скрывать этот факт.

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