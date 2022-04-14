«Это просто мое спасение»: Толкалина показала, как прохлопывает себя по утрам

Утром 14 апреля популярная актриса Любовь Толкалина рассказала своим подписчикам, что она вышла пробежку, позанималась йогой, а еще сделала упражнение, которое помогает ей оставаться в тонусе и хорошо выглядеть.
Речь идет о «прохлопывании». 44-летняя артистка показала на видео, как хлопает себя ладонями, начиная с ног и заканчивая лицом. Спина, ягодицы, грудь, живот и руки не являются исключениями. А после этого упражнения звезда кино разминает шею пальцами и активно чешет голову.
«И обязательно похлопать себя по лицу, чтобы всегда быть свежими. Это вообще просто мое спасение», — говорит Толкалина на видео в Telegram, демонстрируя процедуру.
По словам актрисы, этот комплекс действий разгоняет кровь, согревает и помогает «разбудить» себя. Артистка отметила, что его можно проводить несколько раз в день.
Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. В вопросах о том, подойдет ли вам то или иное упражнение, следует консультироваться с профессиональным тренером или профильным специалистом-медиком.
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