Андрей Черкасов пообещал поставить сына на лыжи в 5 лет

Сам телеведущий пристрастился к этому виду спорта в 35 лет и даже успел получить травму.

6 апреля ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов выложил в соцсети фотоотчет о своем отдыхе на горнолыжном курорте в Шерегеше.

Попутно 40-летний шоумен поделился собственными мыслями по поводу катания на горных лыжах и сноуборде.

«Это опасно? Безусловно. Каждый день я встречал спасателей, которые на снегоходах мчались к кому-то на помощь. Этот спорт приносит колоссальное удовольствие от горных пейзажей и, конечно же, своей скоростью, но тем он и опасен, — пишет Черкасов в Telegram. — Лично я катаюсь теперь по принципу: «Тише едешь — дальше будешь».

Ведущий посоветовал тем, кто вздумает покорять горнолыжные трассы, для начала обязательно провести несколько занятий с инструктором и первым делом научиться тормозить.

«А то я уже покатался без этого навыка и потом полгода залечивал травмированное колено, — отметил Андрей. — Но если начнете, потом не отпустит, уверяю! Это очень круто! Моя Кристина на горных лыжах с 9 лет, я впервые это сделал в 35. Сына поставим в 5 лет, обещаю».

Напомним, в 2018 году Черкасов женился на участнице «Дома-2» Кристине Ослиной. В апреле 2020-го у пары родился сын Святослав.

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