«Насильственно заставляю себя»: Алексей Воробьев раскрыл свое отношение к спорту

Популярный певец выкладывает в соцсети много спортивного контента, но сам не является фанатом тренировок.

Актер, певец и телеведущий Алексей Воробьев нередко делится со своими поклонниками видео во время и после своих тренировок. 34-летний артист не стесняется своего потного вида и мотивирует фанатов на спорт.

Однако ему, как и многим другим людям, приходится заставлять себя поддерживать форму и бороться с ленью, о чем шоумен признался в новом видеооткровении 3 апреля.

«У тех, кто меня не знает, могло сложиться ошибочное впечатление, что я какой-то дичайший фанат спортзала и жить без этого не могу. Это совершенно не так, даже близко. Будь моя воля, я бы вообще туда никогда не ходил, — признался Воробьев в Telegram. – Но я просто профессионал. И, например, сегодня мне через пятнадцать минут ехать на съемку. Я понимаю, что, как профессионал, я должен приезжать на съемку готовым – как с точки зрения сценария, так и с точки зрения внешнего вида». «Поэтому я просыпаюсь и насильственно, так сказать, заставляю себя идти в спортзал и бегать там полчаса, чтобы моя физиономия лица пришла в порядок, и тонус был такой: «Да, я готов! Вперед!» Вот и все».

Добавим, что за день до этого Алексей писал, что спортзал утром в субботу — это место, где человек можно найти спокойствие и уединение.

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