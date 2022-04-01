Подольская вернулась к групповым тренировкам и показала фигуру в обтягивающем костюме

Певица снова стала ходить в фитнес-клуб после года домашнего пилатеса.

1 апреля певица Наталья Подольская поделилась с поклонниками селфи из фитнес-клуба и сообщила, что после года домашнего пилатеса она вернулась в зал на групповые тренировки.

Последние 39-летняя артистка очень любит. А еще Наталье нравятся занятия с весом — чтобы после тренировки ноги казались «ватными».

Звезда также призналась, что дико стесняется фотографироваться в зале, поэтому сделала фото в раздевалке. На радость публике супруга Владимира Преснякова запечатлелась в голубом спортивном комплекте, обтягивающем фигуру.

«Умничка. Выглядишь прекрасно», «Красавица и стройняшка», «Потрясающая фигура! Тем более, после беременностей», — так поклонники отреагировали на тренировочный «лук» Подольской.

Напомним, на днях артистка жаловалась на то, что очень любит покушать.

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