Сын Колина Фаррела умоляет отца не надевать короткие шорты на пробежку

А актеру в них, наоборот, удобно.

45-летний голливудский актер Колин Фаррелл поддерживает форму утренними пробежками, на которые надевает спортивные короткие шорты.

Пока папарацци любуются голыми ногами кинозвезды, внутри семьи артиста зреет бунт против шортиков. На днях Фаррел пришел на «Шоу Эллен Дедженерес» и признался, что его младший сын Генри не желает видеть отца в таком виде.

«Он огорчается. Говорит: «Пожалуйста, папа, не надевай короткие шорты», — рассказал актер о своем 12-летнем наследнике. — Но я говорю ему, что чувствую себя в них хорошо».

Ведущая отметила, что этот элемент одежды, наоборот, сейчас в моде, но у Колина оказалась другая причина одеваться на пробежку именно так.

«Это не мода, Эллен. «Верблюжья лапка» никогда не показывается. У нас (с сыном. — Прим. авт.) был этот разговор», — отметил Фаррелл.

больше по теме Звездный результат: Колин Фаррелл пробежал свой первый марафон На преодоление 42 километров известному актеру понадобилось почти четыре часа.

Добавим, что «верблюжьей лапкой» называют эффект, когда обтягивающая одежда (леггинсы, шортики, купальники) принимает очертания половых губ у женщин. Но вот вопрос — почему этот момент так беспокоит Колина Фаррелла. Что такого он стесняется показать в обтягивающей одежде?

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.