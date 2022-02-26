«Для красивого бюста и рельефа рук»: Наталия Антонова поделилась любимыми упражнениями

Среди последних публикаций личного микроблога актрисы Наталии Антоновой появилось видео с упражнениями для стройных рук и красивого декольте.

Антонова похвасталась тем, что умеет не только вкусно готовить. Наталия находит в себе силы встать рано утром и уделить время своему телу.

Антонова поделилась любимыми упражнениями для тонуса рук. Для начала актриса взяла в руки гантели. Она перекрестила руки и двигала ими назад и вперед, прижимая и отдаляя от себя гантели.

Затем Антонова покрутила гантели на прямых руках в том же согнутом положении. А далее актриса взяла обе гантели и сгибала руки в локтях, поднося кисть то к одному плечу, то к другому. Про круговые движения руками Антонова тоже не забыла.

«Доброе утро! Отличные упражнения для красивого бюста и рельефа рук. Гантели у меня 2,5 кг. Видео ускорено. Делаем упражнения спокойно три подхода по 15 раз. Хорошего дня!», – отметила в личном микроблоге Наталия Антонова.

Напомним, недавно актриса поделилась рецептом пирога с консервированными абрикосами. Знаменитость не ограничивает себя в десертах. Но при этом Антонова старается не переедать и питаться правильно.

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