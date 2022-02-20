«Это нездорово»: Татум едва не отказался от роли «Супер Майка» из-за необходимости худеть

Некоторое время назад голливудский актер Ченниг Татум подтвердил, что он вернется во франшизу «Супер Майк» и снимется в третьем фильме. Первые два, напомним, вышли в 2012 и 2015 годах.

Это история об опытном стриптизере, для которого эротические танцы — не просто подработка. Чтобы играть такого персонажа, Ченнингу нужно быть не просто в хорошей форме, а в идеальной. Из-за этого 41-летний актер чуть было не отказался от съемок триквела.

На днях Татум стал гостем «Шоу Келли Кларксон» и рассказал, что не хотел возвращаться к своей звездной роли из-за того, что она потребует от него вновь стать неестественной худым.

«Тяжело так выглядеть. Даже если вы тренируетесь, быть в такой форме неестественно. Это даже нездорово, — отметил актер, обсуждает свое фото в образе «Супер Майка». – Тебе приходится морить себя голодом. Я не думаю, что когда ты такой худой, это действительно здорово». «Я не знаю, как люди, которые работают с девяти до пяти, на самом деле остаются в форме, потому что это (оставаться в форме, — Прим. авт.) мой труд на полный рабочий день, и я едва могу с ним справиться».

Татум добавил, что при интенсивных тренировках он может похудеть до состояния Майка примерно за пару месяцев.

Добавим, что третий фильм будет называться Magic Mike’s Last Dance («Последний танец Супер Майка»), что намекает на финал истории.

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