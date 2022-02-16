«В холодном теле»: Наталья Бардо соскучилась по спорту, приходя в норму после операции

33-летняя актриса Наталья Бардо рассказала своим поклонникам, что в октябре 2021 года перенесла сложную и долгую операцию.

Сильный стресс, который испытала звезда, привел ее к потере почти половины волос и глубокой депрессии. Восстановление потребовало три месяца. Наталья призналась, что ради разгрузки психики она убрала все ограничения в своей жизни, начала кушать круассаны и крекеры. И в итоге, конечно же, поправилась.

Но это обстоятельство не расстроило актрису. В отличие от того, что во время восстановительного периода она не занималась спортом.

«По-настоящему я соскучилась только по одному! Без печенек жить можно, а вот без спорта, как в окаменелом и вечно холодном теле…» — поделилась Бардо в Instagram.

К радости артистки уже в феврале 2022-го она возобновила занятия пилатесом и вернулась к своему привычному рациону. И два килограмма из набранных за последние месяцы уже ушли. Хотя, глядя на свежие фотографии Натальи, с трудом верится, что у нее есть лишний вес. Поклонники в комментариях не перестают восхищаться фигурой звезды.

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