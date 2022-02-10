Ольга Бузова показала, какие упражнения выполняет для поддержания спортивной фигуры

Артистка в перерывах между съемками в Африке уделяет время для своего тела.

Ведущая шоу «Звезды в Африке» Ольга Бузова разместила в Stories личного микроблога интервальную тренировку, которую использует для поддержания мышц в тонусе.

Бузова нарядилась в спортивную форму. Исполнительница находится в Африке и поэтому позволила себе выйти в феврале в одних кроп-топе и лосинах на улицу. Ольга заплела две косички и приступила к выполнению физических упражнений.

«Утро начинается со спорта. Впереди интервальная тренировка: одну минуту работаем, 30 секунд отдыхаем», — отметила Бузова.

Телеведущая начала с упражнения «планка». Ольга стояла на выпрямленных руках и ступнях, а ее спина смотрела в небо. При этом Бузова сгибала и разгибала руки в локте, поочередно прижимая их к подмышке.

Затем блондинка приступила к приседаниям. Таким способом Ольга уделила внимание зоне ягодиц и бедер.

К слову, Ольга использовала маленькие пластиковые бутылки с водой вместо гантелей. С их помощью исполнительница делала упражнения для увеличения мышц рук. Бузова чуть-чуть сгибала корпус, а руки разводила в стороны.

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