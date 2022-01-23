Юлия Ковальчук показала, что не растеряла форму после «Ледникового периода»

23 января певица Юлия Ковальчук поделилась в подчисчиками видео с ледового катка.

39-летяя артистка встала на коньки и вспомнила свое участие в ледовых телешоу. Она призналась, что после проектов очень редко возвращается на каток, но каждый раз испытывает по этому поводу приятную ностальгию.

«Да и к тому же нет лучших примеров для деток, чем их родители, так что Амелия теперь знает, что такое моухок (вид разворота в фигурном катании, — Прим. авт.)», — написала Юлия под роликом в Instagram.

«Ну какая же молодчинка», «Очень красиво», «Прекрасное выступление», «Круто! Как вы классно катаетесь» — оценили поклонники в комментариях.

Напомним, в 2007 году Юлия Ковальчук победила в проекте «Танцы на льду. Бархатный сезон» в паре с Петром Чернышевым. А в 2009-м завоевала победу в шоу «Ледниковый период. Сказочное продолжение», в паре с Романом Костомаровым.

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