«Фитнес – детский сад»: участники «Танцев со звездами» стремительно худеют на проекте

Участники 13-го сезона «Танцев со звездами» готовятся ко второму выпуску проекта, но их ежедневные тренировки уже привели к любопытным результатам.

Если танцевальный уровень звезд пока еще не велик, то их физическая форма уже претерпела изменения.

«Я поняла, что в танце одни плюсы! Во-первых, я ужасно похудела за это время. Ни один фитнес не развивает мышцы так, как это делает танец. А еще развиваются новые нейронные связи, так как я делаю что-то новое. Ну и конечно – эйфория: после занятий я всегда испытываю счастье!» – призналась актриса Александра Ребенок. «Фитнес – детский сад по сравнению с одной нормальной тренировкой по танцам: однажды я стояла в луже пота уже после первых 15 минут!» — поддержала коллегу Ольга Медынич.

Телеведущий Владимир Маркони тоже отметил, что похудел на несколько килограммов.

Кстати, пока герои нового сезона проводят все свободное время в танцевальных классах, предыдущие участники проекта пристально следят за новичками. Есть и те, у кого смена партнера вызывает ревность.

«Мы больше совсем не танцуем. Он танцует с ней. А я не гордая – я подожду, — написала в соцсетях Катерина Шпица про своего бывшего напарника Михаила Щепкина. — Два месяца у нас танцев не было. И еще столько же мне не слабо потерпеть… Смотрю на первое фото годичной давности и капаю на него ненужными больше жидкими колготками… А Миша мне на нем будто говорит: «Пройдет время, и я буду должен уйти», а я смотрю в будущее и мудро принимаю… А с ней, глядите-ка, какой счастливый, улыбается, медведь… Конечно, блондинка с длинными ногами…» «С большим теплом вспоминаю то время, нескончаемые тренировки и репетиции, такие, что к концу шоу я весил 82 килограмма, — отреагировал рэпер ST. — Очень благодарен проекту за новых друзей и знакомых. И, конечно же, благодарен Жене (Толстой, — Прим. авт.). Теперь у нее по райдеру обязательное условие, чтобы партнер был лысый и с бородой».

Не пропустите новый выпуск «Танцев со звездами» – в воскресенье, 23 января, в 17:50 на канале «Россия».

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