«Поза — голова вниз, а ягодицы кверху»: Пегова задрала бедра, округлив ядреный «орех» на коврике

Актриса показала, что будет, если тяжелая грудь перевесит массивный «тыл».

Ирина Пегова приложила все усилия, чтобы ее тяжелая грудь случайно не перевесила массивный «тыл». Растянувшись на коврике для йоги, актриса из фильма «Свингеры» блеснула упругой «пятой точкой», щегольнув рельефными бедрами. При этом в стойке на руках экс-жена Дмитрия Орлова пыталась удержать равновесие, расставив ноги для пущего удобства.

Пегова изящно изгибалась в пояснице, выполняя весьма и весьма сложные телодвижения. А ведь когда-то Ирину критиковали за лишний вес. От мякоти соблазнительной фигурки актрисы не осталось и следа.

«Поза — голова вниз, а ягодицы кверху», «Удобно?? Что за стиль собачки??», «Так легко выглядит со стороны», «Ох, и попкой вильнула», «Грудь тянет тело вниз!», «Тяжко! Надо и попку держать, и титюли поджать к спине», — пишут фолловеры.

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