«Вы тот самый волшебный пендель»: Валерия поделилась упражнениями для тренировки дома

Артистка затратила минимум времени на прокачку всех мышц.

Исполнительница Валерия показала упражнения для домашней тренировки на все группы мышц. Знаменитость не использовала сложный спортивный инвентарь.

Валерия в свои 53 года может похвастаться стройной фигурой. Знаменитость с молодости следит за питанием и держит мышцы в тонусе.

Своим вариантом тренировки в домашних условиях Валерия поделилась на личной странице в Instagram.

Артистка начала с махов ногами. Валерия отводила ногу в сторону и наверх, напрягая ягодицы. Упражнение делается из позы с упором на прямые руки и согнутые в коленях ноги. Валерия для эффективности взяла спортивную ленту.

Такую фитнес-резинку певица использовала и в других упражнениях. Например, при ходьбе боком с согнутыми коленями.

Валерия не забыла про отжимания, упражнения на пресс и ягодичный мостик.

«Прекрасная форма! Столько труда!», «Валерия, вы пример! Какая умничка!», «Молодец! Слов нет, просто восторг от такой настойчивости», «Вот вы тот самый волшебный пендель», «Воодушевляете и мотивируете», «Какая молодец! Результат виден», – похвалили Валерию поклонники.

Напомним, ранее Валерия показала, что ест ее муж. Иосиф Пригожин повесил на стену список запрещенных продуктов.

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