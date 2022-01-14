«Возраста просто нет»: Марина Зудина использует танцы в качестве фитнеса

56-летняя актриса Марина Зудина стала участницей нового сезона проекта «Танцы со звездами» и теперь почти каждый день наслаждается тренировками со своим партнером Максимом Петровым.

14 января звезда выложила в Instagram новое видео с репетиции, на котором видно, что ее лицо просто светится от счастья.

«Танцы вместо зарядки и фитнеса. Попробуйте!» — прокомментировала ролик Марина.

Подписчики актрисы вдохновлены тем, как она в своем возрасте ворвалась в такой энергичный проект.

«Возраста просто нет: молодая, пластичная, стройная! И не скажешь, что бабушка. Олегу Павловичу понравилось бы!», «Ой, какая же фигура у вас великолепная», «Скорей бы уже начать болеть за вашу пару», «Мариночка, вы в отличной форме, а фигура просто потрясающая! Я с вами! Вы лучшие!» — такие комментарии оставляют поклонники звезды.

Напомним, что новый сезон «Танцы со звездами» стартует вечером 16 января на канале «Россия 1».

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