Крис Хемсворт подарил брату на день рождения скидку в фитнес-клуб, чтобы тот подкачался

Но нужны ли Лиаму Хемсворту такие подарки?

13 января свой день рождения отметил австралийский актер Лиам Хемсворт. Звезде «Голодных игр» исполнился 31 год.

Молодого мужчину забавно поздравил его старший и более известный брат Крис.

«С днем рождения, Лиам. Надеюсь, в этом году ты наконец придешь в форму и позаботишься о себе, — написал «бог грома» в Instagram. — Чтобы помочь тебе с преображением, я подарю тебе скидку 10% на членство в фитнес-центре. Люблю тебя».

При этом Крис опубликовал фото Лиама из спортзала, на котором именинник запечатлен без рубашки с весьма атлетичным торсом. Уж кто-кто, а этот парень явно провел достаточно времени в тренировках, скажете вы. Но, похоже, что в богатырской семье Хемсвортов младший брат все еще считается щупленьким. До супергероя пока не дотягивает…

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