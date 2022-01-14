Режиссер «Армагеддона» отправил Бена Аффлека в спортзал, чтобы актер «стал сексуальным»

Одним из фильмов, который сделал Бена Аффлека звездой Голливуда, без сомнения, является «Армагеддон» 1998 года.

Однако молодой Бен, который до этого снимался в основном в молодежных комедиях, не очень подходил на роль мачо в этой картине. В новом интервью он рассказал, что режиссер Майкл Бэй и продюсер Джерри Брукхаймер заставили его исправить зубы и пойти в спортзал, чтобы стать более сексуальным.

«Быть сексуальным. И как мне это сделать? «Иди в спортзал!» И вот я бегаю в спортзале, наношу масло на тело и все такое. Это просто оказалось расширенной версией одного из этих мужских календарей топлесс, в гараже и с шинами, — цитирует Аффлека издание Entertainment Weekly. — У Майкла было видение блестящего мужского торса в масле, и он такой: «Это будет в трейлере и будет продавать билеты!»

Актер пошутил, что подготовки, затраченной на «Армагеддон», хватило бы на 400 фильмов попроще, таких как «В погоне за Эми» 1997 года с его участием.

Он также добавил, что блокбастер про нефтяников, которые должны уничтожить метеорит, — это единственный его фильм, который смотрели его дети. Абсурдность картины их очень забавляет.

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