Джейми Дорнан отметил Рождество заплывом в холодном море

У каждого свое развлечение на новогодние праздники. Вот звезде «Пятидесяти оттенков серого» Джейми Дорнан, например, решил поморжевать и бросился в одних трусах в холодное море.

Видео своего поступка 39-летний актер выложил в Instagram со смайликом, обозначающим, что море было очень холодным. На ролике обнаженный артист поздравляет своих фанатов с Рождеством и затем под улюлюканье друзей забегает в волны, крича от обжигающе холодной воды.

Сам Дорнан получил заряд бодрости на целый год, а его поклонницы – возможность оценить спортивную фигуру раздевшегося актера. Хотя, будем честными, зрители еще в «Пятидесяти оттенках» увидели все, что позволяет цензура.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Помните, что моржами люди становятся после долгих тренировок и с разрешения врачей, которые могут подтвердить, что организм готов к подобным нагрузкам.

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