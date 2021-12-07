«Тело у меня достаточно податливое»: Муцениеце рассказала о похудении в «Ледниковом периоде»

После согласия на участие в шоу актриса сбросила пять килограммов.

В новом интервью 32-летняя актриса Агата Муцениеце отметила, что сильно похудела, начав кататься в телепроекте «Ледниковый период».

Звезда поделилась, что перед участием в шоу весила 56 килограммов, но это оказалось много. Девушку попросили сбросить хотя бы до 52. Пару-тройку килограммов ей удалось скинуть до начала тренировок. А во время самих съемок, когда нагрузки пошли полным ходом, ее вес оставил 51 килограмм.

«Потому что если раньше были тренировки по полтора часа два раза в неделю, то сейчас это каждый день по пять-шесть часов на льду, — прокомментировала Муцениеце журналу Grazia. — Тело у меня достаточно послушное и податливое, поэтому я, собственно, и потеряла в весе. Питание не меняла, я всегда как-то здорово питаюсь, хотя, конечно, у меня бывают читмилы в виде фастфуда и шоколадок» «Правда, сейчас стала есть больше сладкого, мне хочется быстрых углеводов. Но, в целом, я очень довольна тем, как преобразилась моя фигура, сама удивилась своему прессу, когда мы сделали номер по мотивам фильма «Текст».

Напомним, ранее конкурента Агаты по ледовому шоу Ксения Бородина выложила видео актрисы в раздевалке и позавидовала ее стройной фигуре.

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