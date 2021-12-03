«Главное — чтобы нравилось отражение в зеркале»: Елена Полянская рассказала о своих тренировках

Главный инструменты звезды сериалов по поддержанию себя в форме — это бег.

Звезда сериалов Елена Полянская («Верность», «Женщина в зеркале», «Девушки с Макаровым») рассказала о том, как старается поддерживать фигуру в форме.

По словам 33-летней актрисы, при постоянных съемках регулярно заниматься фитнесом крайне сложно, но звезда старается не забывать о своем теле.

«На самом деле я каждый год покупаю карту в фитнес-клуб и периодически туда даже хожу. Люблю бегать. Не могу сказать, что это постоянная история, потому что съемки не всегда позволяют существовать в стандартном режиме», — поделилась Полянская с сайтом Teleprogramma.pro. «Но для меня бег — это определенного рода медитация. В этот момент я прямо забываюсь, и это очень хорошо очищает мою голову. К тому же, вырабатываются какие-то эндорфины».

В интервью актриса рассказала, что при росте в 164 сантиметра она стремится к весу в 53 килограмма. Но сколько весит на самом деле, иронично скрыла. Зато призналась, что может съесть за день банку шоколадной пасты.

«Как говорят спортсмены, главное — чтобы тебе нравилось отражение в зеркале. Это должно быть прежде всего», — отметила Елена.

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